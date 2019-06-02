Пекин готов к торговой войне с Вашингтоном, однако по-прежнему надеется на проведение переговоров, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе проходящей в Сингапуре Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на TASS, Вэй Фэнхэ сказал: “Если Соединённые Штаты хотят переговоров, мы оставляем открытой дверь. Но если они хотят войны, то мы готовы”.

При этом он обратил внимание на историю двусторонних отношений стран, свидетельствующую о том, что "взаимная конфронтация неизменно навредит" обоим государствам.

Напомним, торговый вопрос между США и Китаем обострился в начале мая, когда Вашингтон в одностороннем порядке решил поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено. В свою очередь Пекин заявил о введении пошлин на американские товары с 1 июня.