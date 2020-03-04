Пекин: Безответственно называть коронавирус "китайским"

Китай против того, чтобы коронавирус нового типа называли "китайским вирусом".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Некоторые СМИ называют коронавирус нового типа "китайском вирусом", что мы считаем крайне безответственным. Мы решительно протестуем против этого", - подчеркнул китайский дипломат.

По словам Чжао Лицзяня, эксперты продолжают работу по определению первоначального источника распространения коронавируса. Он также подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения назвала болезнь, вызываемую вирусом, COVID-19, не связывая ее наименование ни с какой территорией и страной.

"Тот факт, что он впервые был обнаружен в Китае, не означает, что и источник его распространения находится именно здесь", - отметил представитель МИД.