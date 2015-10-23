​Педру Пассуш Коэлью переназначен премьер-министром Португалии

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Главой правительства Португалии вновь назначен Педру Пассуш Коэлью, правоцентристская коалиция которого победила на выборах в начале октября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в должности его утвердил президент Португалии Анибал Каваку Сильва.

"Я назначил Педру Пассуша Коэлью премьер-министром как главу победившей на выборах коалиции", - заявил Сильва.

При этом еще есть небольшая возможность неутверждения Коэлью, для чего программу его правительства должен большинством голосов отвергнуть парламент.

Напомним, что на выборах 4 октября коалиция во главе с Коэлью получила 104 места в парламенте, Социалистическая партия - 85, Левый блок - 19, у компартии, входящей в коалицию демократического единства, - 14 мандатов.