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Педро Кастильо официально выступил в должность президента Перу

Педро Кастильо официально выступил в должность президента Перу Растущая напряженность на границе Армении и Азербайджана вызывает обеспокоенность ООН.
Другие страны
28 июля 2021 г. 21:31
Педро Кастильо официально выступил в должность президента Перу
Педро Кастильо

Педро Кастильо, избранный президентом Перу от леворадикальной партии "Свободное Перу", в среду официально вступил в должность главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемонию инаугурации транслировал на своей странице в YouTube телеканал America Noticias.

Кастильо в сопровождении супруги прибыл в здание Конгресса (однопалатного парламента Перу), где ему предстояло принять присягу. Он был одет во френч с элементами традиционной национальной вышивки. На голове у Кастильо была традиционная белая шляпа, ставшая одной из его визитных карточек. Данный головной убор, получивший широкое распространение среди членов крестьянских отрядов самообороны в провинции Кахамарка, призван подчеркнуть его крестьянское происхождение.

"Я, Хосе Педро Кастильо Терронес, клянусь перед Богом, моей семьей, братьями и сестрами перуанцами, крестьянами, коренными народами, рондеро (члены крестьянских организаций самообороны – ред.), учителями, рабочими, детьми и женщинами исполнять обязанности президента Республики (Перу) в период с 2021 по 2025 годы. За народ Перу, страну без коррупции и новую конституцию", - сказал новый глава государства. После этого председатель парламента Мария дель Кармен Альва Прието надела на Кастильо парадную ленту цветов национального флага - один из символов президентской власти.

Среди почетных гостей торжественных мероприятий по случаю инаугурации президента были король Испании Филипп VI, президенты Аргентины Альберто Фернандес, Боливии Луис Арсе, Колумбии Иван Дуке, Чили Себастьян Пиньера и Эквадора Гильермо Лассо, вице-президенты Бразилии и Парагвая Антониу Гамилтон Моурау и Уго Веласкес, главы МИД Мексики и Уругвая Марсело Эбрард и Франсиско Бустильо.

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