Педро Аграмунт не явился на заседание Бюро ПАСЕ

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Педро Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи - Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте этого года, сообщает Report со ссылкой РИА Новости.

"Его не было на заседании", - сообщил агентству источник в аппарате Ассамблеи. Отмечается, что отсутствие главы ПАСЕ стало полной неожиданностью.

В ближайшее время ожидается заявление Бюро ПАСЕ.

В аппарате Ассамблеи пояснили, что процедуры вотума недоверия в ПАСЕ нет, а решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ добровольно. Если Аграмунт не заявил о своей отставке, он формально остаётся главой Ассамблеи.

Напомним, что открывая работу Ассамблеи 24 апреля, Аграмунт назвал свою поездку в Сирию ошибкой.

25 апреля в Ассамблее состоялись парламентские слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы по его поездке. В ходе выступления он сообщил, что сделает заявление по своему статусу 28 апреля. После этого он покинул ПАСЕ и больше не появлялся на заседаниях Ассамблеи.