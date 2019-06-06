Печенье с предсказанием помогло американцу выиграть 344,6 млн долларов

66-летний пенсионер Чарльз Джесон-младший из американского штата Северная Каролина выиграл в лотерею Powerball 344,6 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию CNBC, выигрышными оказались цифры, которые мужчина увидел на обратной стороне вкладыша из печенья с предсказанием, подаренного ему внучкой.

Счастливчик решил отказаться от небольших регулярных выплат полной суммы в пользу единовременного платежа, который после налоговых вычетов и удержаний составит около 158 млн долларов. Пенсионер выразил надежду, что столь крупный выигрыш не слишком изменит его или его семью. "Думаю, ничего сильно не изменится. Я хочу сказать, что я продолжу носить джинсы, но, вероятно, просто куплю несколько новых", - приводит его слова CNBC.

Часть выигранных средств мужчина планирует потратить на благотворительность, 1 млн долларов он отдаст брату, чтобы выполнить давний уговор: если кто-то из них когда-нибудь выиграет в лотерею, то отдаст такую сумму второму. Помимо этого, новоиспеченный миллионер собирается съездить с женой во Вьетнам.