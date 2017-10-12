Паводок во Вьетнаме унес жизни 40 человек - ВИДЕО

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 человек погибли и еще 22 числятся пропавшими без вести в результате паводка, вызванного ливнями в ряде провинций северной и центральной частей Вьетнама, передает Report со ссылкой на Euronews.

Ливни во Вьетнаме практически не прекращаются с конца прошлой недели.

В провинциях Тханьхоа и Нгеан, а также Шонла, Хоабинь и Йенбай затоплены и разрушены оползнями более 1200 жилых домов, парализовано автомобильное сообщение.

Тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от паводка. В ряде районов подтоплены сельскохозяйственные угодья, выведены из строя линии электропередачи. В пострадавших провинциях развернуты широкомасштабные восстановительные работы.