Паводок в Китае смыл несколько машин в реку, есть погибшие

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Паводок смыл несколько автомобилей с дороги в китайской провинции Шэньси, погибли семь человек.

Как сообщает Report, об этом передает во вторник агентство China News Service.

Из-за проливного дождя возник паводок, который смыл с дороги в реку пять автомобилей, еще четыре машины были заблокированы на дороге. Прибывшие на место спасатели оказали помощь заблокированным в четырех машинах 12 людям, их жизни ничего не угрожает.

Были найдены оставшиеся четыре машины, которые смыло в реку. Водители двух машин смогли спастись самостоятельно. В оставшихся трех машинах находились в общей сложности восемь человек, семь из которых погибли. Судьба пятилетнего мальчика, который был в одной из машин, неизвестна.

В настоящий момент его поиски продолжаются.