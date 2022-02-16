Паводок в Бразилии, шесть человек погибли

По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате вызванного ливнями паводка в бразильском Петрополисе на юго-востоке страны.

По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате вызванного ливнями паводка в бразильском Петрополисе на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter министр регионального развития Рожериу Маринью.

"Сожалеем о шести погибших в Петрополисе (штат Рио-де-Жанейро). Город пострадал от последствий сильных дождей: более 200 мм (осадков) выпало за последние четыре часа, что привело к выходу рек из берегов. В 52 местах зафиксированы оползни", - отметил он.

По информации телеканала Globo, за шесть часов с начала ливней в городе выпало больше месячной нормы осадков. На кадрах, продемонстрированных в эфире телеканала, видны затопленные улицы, скверы и дворы жилых домов.

Как сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру, над устранением последствий удара стихии работают 120 спасателей, к ним направлены еще 60 человек.