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Паводок в Бразилии, шесть человек погибли

Паводок в Бразилии, шесть человек погибли По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате вызванного ливнями паводка в бразильском Петрополисе на юго-востоке страны.
Другие страны
16 февраля 2022 г. 06:53
Паводок в Бразилии, шесть человек погибли

По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате вызванного ливнями паводка в бразильском Петрополисе на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter министр регионального развития Рожериу Маринью.

"Сожалеем о шести погибших в Петрополисе (штат Рио-де-Жанейро). Город пострадал от последствий сильных дождей: более 200 мм (осадков) выпало за последние четыре часа, что привело к выходу рек из берегов. В 52 местах зафиксированы оползни", - отметил он.

По информации телеканала Globo, за шесть часов с начала ливней в городе выпало больше месячной нормы осадков. На кадрах, продемонстрированных в эфире телеканала, видны затопленные улицы, скверы и дворы жилых домов.

Как сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру, над устранением последствий удара стихии работают 120 спасателей, к ним направлены еще 60 человек.

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