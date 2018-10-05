Павел Филип: Приднестровскую проблему можно решить путем присвоения региону особого юридического статуса

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Приднестровскую проблему можно решить путем присвоения региону особого юридического статуса.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип на пресс-конференции после пленарного заседания делегаций Молдовы и Украины в рамках ГУАМ.

По его словам, был отмечен значительный прогресс между Молдовой и Украиной в политическом плане, а также в экономическом и гуманитарном.

"Мы обсудили возможность решения приднестровской проблемы путем присвоения региону особого юридического статуса с сохранением целостности и суверенитета республики Молдова", - заявил Филип.

В июле 2017 года вице-премьер Молдовы Георгий Бэлан сообщал, что власти разрабатывают особый статус для Приднестровья в составе республики.