Пауло Коэльо попросил прощения у французов за слова президента Бразилии

Бразильский писатель Пауло Коэльо записал видеообращение к народу Франции, в нем он просит прощения за высказывания президента Бразилии Жаира Болсонару. Как передаёт Report, запись была опубликована в твиттере Коэльо.

"Это немного грустное видео, в котором я хочу попросить прощения у моих французских друзей из-за кризиса, я бы даже сказал - из-за истерии Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и супруги президента Франции", - сказал Коэльо.

По его словам, в то время, как горят леса Амазонии, президент Бразилии не делает ничего, "а только оскорбляет, отрицает и говорит что попало , лишь бы избежать ответственности" за происходящее.