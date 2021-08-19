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Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию

Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба
Другие страны
19 августа 2021 г. 02:39
Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию

США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского государства отброшено на десятилетия назад.

Как сообщает Report со ссылкой на Известия, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз", - рассказал Патрушев.

По его словам, многие террористические группировки рассматривают афганскую территорию в качестве базы: "Реально же за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы".

Секретарь Совбеза указал, что Запад так и не смог обучить военному делу армию, полицию и спецслужбы Афганистана: "Морально и психологически разложенные вооруженные силы сдавались без боя".

Он также отметил, что США тратили огромные суммы на содержание своих войск, при этом не создавали объекты социальной инфраструктуры и гражданские предприятия: "Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад".

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Версия на азербайджанском языке Patruşev: “ABŞ Əfqanıstanı 20 ildə qlobal narkotik laboratoriyasına çevirib”

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