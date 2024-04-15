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Патрушев обсудил обострение на Ближнем Востоке с главой Совета нацбезопасности Израиля

Патрушев обсудил обострение на Ближнем Востоке с главой Совета нацбезопасности Израиля Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по телефону обсудил обострение на Ближнем Востоке с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 19:16
Патрушев обсудил обострение на Ближнем Востоке с главой Совета нацбезопасности Израиля

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по телефону обсудил обострение на Ближнем Востоке с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта. Подчеркнуто, что Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.

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