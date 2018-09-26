Патрушев: 2018 год стал рекордным для Афганистана по количеству кровавых терактов

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что боевики развязали в Афганистане настоящую террористическую войну против органов госвласти и мирного населения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, в которых принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

"По сути на афганской территории боевики развязали настоящую террористическую войну против органов государственной власти и мирного населения страны. Текущий год стал рекордным по количеству кровавых терактов, в результате которых погибли тысячи простых афганцев", - подчеркнул он.

Он указал, что данные оценки подтвердились и на заседании Совбеза ООН 18 сентября.

"В частности, обращено внимание на то, что продолжающийся рост числа боевиков ИГИЛ на севере Афганистана создает прямую угрозу безопасности центральноазиатским республикам", - добавил Н.Патрушев.