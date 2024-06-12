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Patria договорилась о производстве двигателей для F-35 в Финляндии

Patria договорилась о производстве двигателей для F-35 в Финляндии Финская обороностроительная компания Patria и американская Pratt Whitney подписали меморандум, который охватывает договорные рамки для проектов по производству и обслуживанию двигателей Pratt Whitney F135 в Финляндии.
Другие страны
12 июня 2024 г. 15:36
Patria договорилась о производстве двигателей для F-35 в Финляндии

Финская обороностроительная компания Patria и американская Pratt & Whitney подписали меморандум, который охватывает договорные рамки для проектов по производству и обслуживанию двигателей Pratt & Whitney F135 в Финляндии.

Как передает Report, об этом сообщает финская компания в пресс-релизе.

Соглашение охватывает сборку двигателей и компонентов в период с 2025 по 2030 годы с последующим переходом к операциям по их техническому обслуживанию, ремонту и модернизации, начиная с 2030 года.

В сообщении уточняется, что необходимые линии сборки и обслуживания будут построены в городе Нокиа.

Ранее Хельсинки заказал 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin для замены Boeing F/A-18C/D Hornet, которые будут сняты с вооружения в 2030-х гг.

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Версия на английском языке Patria inks deal to manufacture F-35 engines in Finland

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