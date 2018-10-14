Пастор Эндрю Брансон встретился с президентом США

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Пастор Эндрю Брансон, освобожденный турецким судом 12 октября, встретился в субботу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Как передает Report, президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение турецким судом американского пастора Эндрю Брансона является огромным шагом для двусторонних отношений.

«Это будет огромным шагом в наших отношениях», — сказал он в ходе встречи с Брансоном в Белом доме.

Трамп вновь поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ.

По его словам, в последнее время у Вашингтона и Анкары были непростые отношения, однако теперь они могут наладиться.

Ранее Трамп заявил, что американская сторона не заключала каких-либо сделок с Турцией ради освобождения Брансона.