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    Пассажиры аварийно севшего в Варшаве турецкого лайнера эвакуированы

    Причиной аварийной посадки послужило сообщение о подозрительном предмете на борту самолета

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Пассажиры лайнера авиакомпании Turkish Airlines, совершившего аварийную посадку в международном аэропорту Варшавы имени Фредерика Шопена, эвакуированы в здание аэропорта.

    Как передает Report, об этом сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Пшемыслав Пшибыльский.

    "Службы аэропорта Варшавы эвакуировали 360 человек с борта лайнера. Все пассажиры уже находятся в здании аэропорта. Идет проверка самолета", - сказал РИА Новости Пшибыльский.

    Ранее стало известно, что турецкий лайнер, выполнявший рейс Стамбул-Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в аэропорту польской столицы. Местные СМИ сообщили, что причиной этому, вероятно, послужило сообщение о подозрительном предмете на борту самолета Turkish Airlines.

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