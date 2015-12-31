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    Пассажиры рейса Air Canada госпитализированы из-за травм при турбулентности

    До 20 человек пострадали, получив травмы шеи и спины

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Пассажиры самолета, летевшего из Шанхая в Торонто, серьезно пострадали при турбулентности на борту лайнера, сообщает Газета.Ru со ссылкой на CTV News.

    Report отмечает, что самолет приземлился в канадском Калгари. Компания Air Canada в заявлении отметила, что некоторые пассажиры были ранены при попадании самолета в зону турбулентности, они были госпитализированы. Точное число пострадавших авиалинии не сообщили.

    По данным журналиста телеканала, не менее 6 человек были вывезены из аэропорта на носилках. Представитель пожарных Калгари сообщил, что до 20 человек пострадали, получив травмы шеи и спины.

    Всего на борту, по данным Air Canada, были 332 человека и 19 членов экипажа.

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