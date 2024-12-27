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Пассажиры поезда Лондон - Париж провели более двух часов в тоннеле под Ла-Маншем

Пассажиры поезда Лондон - Париж провели более двух часов в тоннеле под Ла-Маншем Пассажиры поезда Eurostar, направлявшегося из Лондона в Париж, провели два с половиной часа в Евротоннеле под Ла-Маншем из-за технической поломки.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 19:55
Пассажиры поезда Лондон - Париж провели более двух часов в тоннеле под Ла-Маншем

Пассажиры поезда Eurostar, направлявшегося из Лондона в Париж, провели два с половиной часа в Евротоннеле под Ла-Маншем из-за технической поломки.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Independent.

Поезд отправился с вокзала Сент-Панкрас и должен был добраться до Северного вокзала в Париже менее чем за два с половиной часа. Однако спустя час после отбытия состав застрял в тоннеле. После длительного ожидания из-за технической поломки пассажиров довезли до Кале, где их пересадили на другой поезд.

Отмечается, что они прибудут в Париж с отставанием в шесть часов от графика.

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Версия на английском языке Eurostar chaos as London-Paris train stuck in Channel Tunnel for 2.5 hours
Версия на азербайджанском языке London-Paris qatarının sərnişinləri iki saatdan çox vaxtda La Manş tunelində qalıb

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