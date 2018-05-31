Пассажирский состав сошел с рельсов в Канаде - ВИДЕО

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд компании Polar Bear Express сошел с рельсов на севере канадской провинции Онтарио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в 38 км к югу от небольшого города Мусони в отдаленной местности региона.

В момент аварии в поезде находились 80 человек, несколько из них получили незначительные травмы. Более подробной информации пока не поступало.

На место происшествия оперативно прибыли бригады спасателей. Часть пассажиров аварийного поезда доставлены назад в Мусони, за остальными выехал другой состав, который доставит в их в пункт изначального следования - город Кочрейн.