В Непале пассажирский самолет врезался в скалу в густом тумане

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Причиной крушения самолета в Непале, по предварительной версии, стало столкновение со скалой в густом тумане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам Раджа Хадка - начальник полиции района Мьягди, где произошла катастрофа.

"Обследование района падения на данный момент подтверждает предварительную версию - причиной крушения могло быть столкновение со скалой в густом тумане, - сказал глава полиции. - Туман по-прежнему держится в районе падения лайнера, ситуация усугубляется снегопадом в условиях резкого похолодания".

По словам представителя правоохранительных органов, на скале, возвышающейся над обломками самолета, отчетливо видны следы от удара. "Следствие предполагает, что самолет взорвался в результате столкновения, все пассажиры и члены экипажа погибли на месте, - отметил Хадка. - Спасатели смогли обнаружить тела 19 из 23 человек, поиски приостановлены с наступлением темноты".

Для опознания тел потребуется генетическая экспертиза.

Небольшой пассажирский самолет авиакомпании Tara Airlines Viking 9N-AHH Twin Otter вылетел из города Покхара в 200 км от столицы страны Катманду в административный центр района Мустанг в 07:47 по местному времени. Согласно показаниям диспетчеров, спустя 10 минут после взлета связь с пилотами была потеряна.

На борту самолета находились 20 пассажиров, включая двух детей и двух иностранцев - гражданку КНР и подданного Кувейта, а также три члена экипажа. Обломки самолета удалось найти спустя четыре часа интенсивных поисков.