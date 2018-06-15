Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Канаде из-за возгорания

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет авиакомпании WestJet, следовавший из канадского Калгари (провинция Альберта) в Ванкувер (провинция Британская Колумбия), совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

По его данным, спустя 15 минут после вылета пилотам поступил сигнал о возгорании в грузовом отсеке. Командир воздушного судна принял решение вернуть Boeing-737 в Калгари. Посадка прошла в штатном режиме, среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.

Сколько человек находилось на борту самолета, не сообщается. По информации перевозчика, все пассажиры вылетели в Ванкувер другим рейсом. По факту случившегося Совет по безопасности на транспорте Канады начал проверку.