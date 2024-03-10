Пассажирский самолет сбился с курса из-за уснувших пилотов

Министерство транспорта Индонезии проводит проверку в отношении местной авиакомпании Batik Air, два пилота которой заснули во время полета.

Министерство транспорта Индонезии проводит проверку в отношении местной авиакомпании Batik Air, два пилота которой заснули во время полета.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, инцидент произошел во время полета в Джакарту, на борту самолета находились 153 пассажира и члены экипажа. Спустя несколько минут после взлета и набора высоты, один из пилотов спросил коллегу, может ли он отдохнуть, получив разрешение летчик быстро заснул, а еще через пару минут в сон погрузился и командир воздушного судна.

Пилоты не выходили на радиосвязь с диспетчерами в течение получаса, воздушное судно отклонилось от курса. Один из пилотов проснулся и сумел скорректировать траекторию полета.

Оба летчика отстранены от полетов, расследованиями причин авиаинцидента занимается министерство транспорта Индонезии.