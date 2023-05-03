Пассажирский самолет из Стамбула в Москву экстренно приземлился в Сочи

Самолет Red Wings, летевший из Стамбула в Москву, совершил экстренную посадку в Сочи, никто из пассажиров не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта. На борту было 44 человека

Самолет Red Wings, летевший из Стамбула в Москву, совершил экстренную посадку в Сочи, никто из пассажиров не пострадал. На борту было 44 человека

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом информагентству сообщили в пресс-службе аэропорта.

"3 мая экипаж воздушного судна авиакомпании Red Wings после вылета из аэропорта Стамбула принял решение совершить посадку в аэропорту Сочи по техническим причинам. Рейс WZ76 следовал по маршруту Стамбул - Москва. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи в 16:57 местного времени. Пассажиры расположены в зоне ожидания полетов, с ними работает представитель авиакомпании", — сказано в сообщении.