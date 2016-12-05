Пассажирский самолет экстренно приземлился в США

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Самолет, на борту которого находились 51 пассажир и четыре члена экипажа, совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Сан-Антонио.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным, самолет авиакомпании Skywest Airlines, направлявшийся из Хьюстона в мексиканский город Монтеррей, экстренно приземлился в воскресенье днем. Причиной стала неполадка с шасси.

По словам представителя пожарной части Сан-Антонио, все пассажиры были эвакуированы. Только у одной пассажирки самолета были зафиксированы легкие повреждения, но она отказалась от лечения и поспешила на стыковочный рейс.