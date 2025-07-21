Пассажирский самолет едва избежал столкновения с бомбардировщиком в Северной Дакоте

Пассажирский самолет американской авиакомпании SkyWest едва избежал столкновения в воздухе со стратегическим бомбардировщиком B-52 ВВС США при заходе на посадку в аэропорту города Майнот (штат Северная Дакота).

Пассажирский самолет американской авиакомпании SkyWest едва избежал столкновения в воздухе со стратегическим бомбардировщиком B-52 ВВС США при заходе на посадку в аэропорту города Майнот (штат Северная Дакота).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на капитана воздушного судна. Его имя не приводится.

Пилоту рейса, следовавшего из Миннеаполиса (штат Миннесота), пришлось совершить "резкий маневр" и уйти на второй круг, чтобы избежать катастрофы. Согласно записи речи пилота, оказавшейся в распоряжении телеканала, экипаж самолета не был предупрежден о приближении бомбардировщика.

Диспетчерская вышка дала ему указание повернуть направо, когда он заметил бомбардировщик. Затем поступило указание повернуть налево, и пилот увидел, как B-52 идет на сближение с пассажирским воздушным судном. Он также отметил, что в аэропорту Майнота отсутствуют радары, и диспетчеры при принятии решений полагаются исключительно на визуальное наблюдение.

В Майноте расположена авиабаза ВВС США, где размещены B-52. Представитель американских воздушных сил подтвердил телеканалу ABC, что один из бомбардировщиков в момент инцидента находился в небе над городом. Авиакомпания SkyWest сообщила, что расследует ситуацию.