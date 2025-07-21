О нас

Пассажирский самолет едва избежал столкновения с бомбардировщиком в Северной Дакоте

Пассажирский самолет едва избежал столкновения с бомбардировщиком в Северной Дакоте Пассажирский самолет американской авиакомпании SkyWest едва избежал столкновения в воздухе со стратегическим бомбардировщиком B-52 ВВС США при заходе на посадку в аэропорту города Майнот (штат Северная Дакота).
Другие страны
21 июля 2025 г. 13:12
Пассажирский самолет едва избежал столкновения с бомбардировщиком в Северной Дакоте

Пассажирский самолет американской авиакомпании SkyWest едва избежал столкновения в воздухе со стратегическим бомбардировщиком B-52 ВВС США при заходе на посадку в аэропорту города Майнот (штат Северная Дакота).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на капитана воздушного судна. Его имя не приводится.

Пилоту рейса, следовавшего из Миннеаполиса (штат Миннесота), пришлось совершить "резкий маневр" и уйти на второй круг, чтобы избежать катастрофы. Согласно записи речи пилота, оказавшейся в распоряжении телеканала, экипаж самолета не был предупрежден о приближении бомбардировщика.

Диспетчерская вышка дала ему указание повернуть направо, когда он заметил бомбардировщик. Затем поступило указание повернуть налево, и пилот увидел, как B-52 идет на сближение с пассажирским воздушным судном. Он также отметил, что в аэропорту Майнота отсутствуют радары, и диспетчеры при принятии решений полагаются исключительно на визуальное наблюдение.

В Майноте расположена авиабаза ВВС США, где размещены B-52. Представитель американских воздушных сил подтвердил телеканалу ABC, что один из бомбардировщиков в момент инцидента находился в небе над городом. Авиакомпания SkyWest сообщила, что расследует ситуацию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi