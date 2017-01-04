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    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке

    В настоящий момент устанавливаются причины аварии

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд сошел с рельсов в Бруклине, одном из районов Нью-Йорка, в результате чего пострадали по меньшей мере 37 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC.

    По информации телеканала, из-за аварии поезд накренился. На снимках инцидента видно, что некоторые окна в вагонах разбиты, сломаны двери.

    Компания Long Island Rail Road, на железнодорожных путях которой произошел инцидент, предупредила о возможных задержках поездов в связи с инцидентом.

    В настоящий момент устанавливаются причины аварии.

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