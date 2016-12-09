Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Египта

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд, следовавший в столицу Египта Каир, сошел с рельсов в провинции Минуфия, расположенной в дельте Нила.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил электронная версия газеты "Аль-Яум ас-Сабиа".

По данным местной полиции, в результате аварии пострадавших нет. Движение на железнодорожной ветке временно прекращено. Власти провинции предоставили более десятка автобусов для доставки пассажиров на ближайшие станции, откуда они смогут добраться до пунктов назначения.

Поезд №548, направлявшийся из города Танта в Каир, сошел с рельсов близ железнодорожной станции Шибин-эль-Ком. Сразу же после инцидента среди пассажиров состава возникла паника, люди выпрыгивали из окон вагонов.