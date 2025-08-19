Пассажирский поезд сбил железнодорожников в Южной Корее, есть погибшие и раненые

Пассажирский поезд в юго-восточном городе Чхондо (Южная Корея) сбил работников осударственной железнодорожной корпорации Кореи (KORAIL). В результате этого двое рабочих погибли, четверо получили серьезные ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным полиции и KORAIL, авария произошла около 10:50 утра недалеко от стадиона корриды в Чхондо, когда поезд, следовавший в Чинджу в провинции Южный Кенсан, сбил семерых рабочих, которые осматривали сооружения на склоне рядом с путями. Они были доставлены в ближайшую больницу, но двое из них скончались.

В поезде находились 89 пассажиров, о пострадавших среди них пока не сообщается. По данным KORAIL, рабочие проводили проверку в связи с недавними проливными дождями в Чхондо. Официальные лица проводят расследование, чтобы установить точную причину аварии.