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    Пассажирский Boeing-737 совершил аварийную посадку в Индонезии

    В результате инцидента никто не пострадал

    Баку. 22 Сентября. REPORT.AZ/ Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту города Макасар (административный центр провинции Южный Сулавеси).

    Как передает Report, об сообщает новостной портал Detik.

    В результате инцидента никто не пострадал.

    По предварительной информации, примерно через 30 минут после вылета из города Амбон (провинция Малуку) у лайнера Boeing-737 отказал двигатель. Командир принял решение об экстренной посадке в близлежащем аэропорту.

    В настоящее время все находившиеся на борту пассажиры благополучно покинули самолет. Начато расследование инцидента.

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