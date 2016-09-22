Пассажирский Boeing-737 совершил аварийную посадку в Индонезии

Баку. 22 Сентября. REPORT.AZ/ Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту города Макасар (административный центр провинции Южный Сулавеси).

Как передает Report, об сообщает новостной портал Detik.

В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, примерно через 30 минут после вылета из города Амбон (провинция Малуку) у лайнера Boeing-737 отказал двигатель. Командир принял решение об экстренной посадке в близлежащем аэропорту.

В настоящее время все находившиеся на борту пассажиры благополучно покинули самолет. Начато расследование инцидента.