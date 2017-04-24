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    Пассажиров всех станций метро Алма-Аты эвакуируют

    Поступил звонок о бомбе

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Пассажиров метро Алма-Аты эвакуируют со всех станций после звонка о бомбе. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель департамента внутренних дел (ДВД) города Салтанат Азирбек.

    "Поступил анонимный звонок о заминировании метрополитена. В настоящий момент проводятся первоочередные задачи по обеспечению безопасности пассажиров, в том числе их эвакуация", - сказала представитель казахстанского ведомства.

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