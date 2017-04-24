Пассажиров всех станций метро Алма-Аты эвакуируют

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Пассажиров метро Алма-Аты эвакуируют со всех станций после звонка о бомбе.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель департамента внутренних дел (ДВД) города Салтанат Азирбек.

"Поступил анонимный звонок о заминировании метрополитена. В настоящий момент проводятся первоочередные задачи по обеспечению безопасности пассажиров, в том числе их эвакуация", - сказала представитель казахстанского ведомства.