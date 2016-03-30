Пассажир захваченного рейса EgyptAir рассказал подробности произошедшего

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Захвативший самолет EgyptAir пассажир Сейф ад-Дин Мустафа вел себя тихо, и вообще произвел впечатление неопытного преступника. Как сообщает Report, об этом рассказал новостному порталу "Йоум7" путешествовавший тем рейсом гражданин Нидерландов египетского происхождения Абдель Разек.

"Вскоре после взлета по салону прошла стюардесса и попросила пассажиров передать ей все паспорта. На вопрос о том, для чего это потребовалось, она не ответила и попросила не волноваться", — рассказывает пассажир. Однако после того, как через полчаса самолет не приземлился в Каире, пассажиры вызвали бортпроводницу и потребовали разъяснений. Тогда она рассказала, что самолет захвачен, захватчик потребовал собрать паспорта пассажиров, а также требует следовать в Турцию, Грецию или на Кипр. Однако пилот сообщил, что топлива хватит только до Кипра и захватчик согласился лететь в Ларнаку.

"Вскоре мы уже приземлились в Ларнаке. Там захвативший самолет пассажир разрешил выйти всем женщинам. Но на борту были несколько пожилых людей, которым стало плохо, и стюардесса решила поговорить с захватчиком, чтобы он разрешил им тоже покинуть самолет. А потом она вернулась и сообщила, что захватчик отпускает всех пассажиров, кроме тех иностранцев, у кого было только иностранное гражданство, — их набралось всего три человека", — продолжил бывший заложник.

По его словам, захватчик вел себя очень тихо, по свидетельству его соседей по креслам в самолете, после взлета он часто покидал свое место, а потом вызвал стюардессу, расстегнул куртку, продемонстрировал закрепленный на теле "пояс смертника", впоследствии оказавшийся муляжом, и тихо сказал: "Самолет захвачен."

"Он не произвел впечатления опытного преступника, скорее растерянного человека. Слышал еще, что он говорил, что у него проблемы с властями Египта, а не с пассажирами и самолетом", — заявил Абдель Разек.

МВД Египта накануне сообщило, что Сейф ад-Дин Мустафа, наряду со всеми, прошел тщательный досмотр в аэропорту Александрии, а муляж взрывчатки изготовил уже в самолете из разрешенных в ручной клади самых обычных предметов. Экипаж самолета подозревал, что "пояс" не настоящий, но, не желая подвергать пассажиров опасности, принял решение выполнить требования угонщика и лететь на Кипр.