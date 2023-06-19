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Пассажир следовавшего в Южную Корею самолета попытался открыть дверь в воздухе

Пассажир следовавшего в Южную Корею самолета попытался открыть дверь в воздухе Пассажир самолета авиакомпании Jeju Air, который следовал из филиппинского города Себу в южнокорейский Инчхон, попытался открыть дверь во время полета, но был остановлен экипажем.
Другие страны
19 июня 2023 г. 15:23
Пассажир следовавшего в Южную Корею самолета попытался открыть дверь в воздухе

Пассажир самолета авиакомпании Jeju Air, который следовал из филиппинского города Себу в южнокорейский Инчхон, попытался открыть дверь во время полета, но был остановлен экипажем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило агентство Yonhap, никто не пострадал.

На борту самолета было около 180 пассажиров. Спустя час после взлета один из них "начал вести себя странно", говорил о неприятном ощущении в области грудной клетки, пишет Yonhap. Экипаж предложил ему сесть на другое место, но тот не остановился. В один момент нарушитель спокойствия подбежал к двери и попытался ее открыть, но был остановлен бортпроводниками и другими пассажирами.

По словам представителя авиакомпании, инцидент не привел к возникновению ущерба, никто не пострадал. Дверь осталась закрытой. После посадки нарушителя передали полиции аэропорта Инчхона.

26 мая пассажир самолета южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, выполнявшего внутренний рейс до города Тэгу, открыл дверь в воздухе незадолго до посадки. Самолет смог благополучно приземлиться, но в результате случившегося порядка 200 человек пожаловались на проблемы с дыханием.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyaya uçan sərnişin havada təyyarənin qapısını açmağa cəhd edib
Версия на английском языке Passenger attempts to open plane door on Jeju Air flight to South Korea

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