Пассажир рейса из Кракова в Париж угрожал взорвать самолет

Пассажир рейса, следовавшего из Кракова в Париж, угрожал взорвать самолет.

Пассажир рейса, следовавшего из Кракова в Париж, угрожал взорвать самолет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Карпатского отделения Службы охраны границы Польши.

По ее данным, инцидент произошел вечером 14 октября. 34-летний пассажир рейса после взлета напал на другого пассажира, бил кулаком в окна и по сиденьям, а также угрожал взорвать самолет. В связи с угрозой безопасности полета капитан принял решение прервать рейс и совершил посадку в аэропорту Кракова, нарушитель был задержан.

Его обвиняют в нарушении правил поведения и безопасности на борту, за это мужчине грозит до года тюремного заключения.