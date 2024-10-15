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Пассажир рейса из Кракова в Париж угрожал взорвать самолет

Пассажир рейса из Кракова в Париж угрожал взорвать самолет Пассажир рейса, следовавшего из Кракова в Париж, угрожал взорвать самолет.
Другие страны
15 октября 2024 г. 15:51
Пассажир рейса из Кракова в Париж угрожал взорвать самолет

Пассажир рейса, следовавшего из Кракова в Париж, угрожал взорвать самолет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Карпатского отделения Службы охраны границы Польши.

По ее данным, инцидент произошел вечером 14 октября. 34-летний пассажир рейса после взлета напал на другого пассажира, бил кулаком в окна и по сиденьям, а также угрожал взорвать самолет. В связи с угрозой безопасности полета капитан принял решение прервать рейс и совершил посадку в аэропорту Кракова, нарушитель был задержан.

Его обвиняют в нарушении правил поведения и безопасности на борту, за это мужчине грозит до года тюремного заключения.

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Версия на азербайджанском языке Krakov-Paris sərnişin təyyarəsini partlatmağa cəhd olunub

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