Пассажир разбившегося в Непале самолета снял на телефон последние секунды полета

Пассажир самолета, разбившегося в воскресенье в Непале, снял на телефон последние секунды полета перед крушением.

Пассажир самолета, разбившегося в воскресенье в Непале, снял на телефон последние секунды полета перед крушением.

Как передает Report, эти кадры опубликовал индийский телеканал NDTV .

Видео начинается с изображений пассажиров, спокойно сидящих на своих местах в самолете. Из иллюминаторов видны земля и городские постройки, когда лайнер делает круг перед посадкой. Внезапно раздается взрыв. На последних секундах видео виден сильный пожар, слышны крики людей.

Мобильный телефон, видео с которого опубликовано, был извлечен из-под обломков рухнувшего самолета. Он принадлежал одному из пяти индийских граждан, которые летели этим рейсом.

Напомним, что самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Все они погибли.