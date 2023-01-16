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Пассажир разбившегося в Непале самолета снял на телефон последние секунды полета

Пассажир разбившегося в Непале самолета снял на телефон последние секунды полета Пассажир самолета, разбившегося в воскресенье в Непале, снял на телефон последние секунды полета перед крушением.
Другие страны
16 января 2023 г. 01:26
Пассажир разбившегося в Непале самолета снял на телефон последние секунды полета

Пассажир самолета, разбившегося в воскресенье в Непале, снял на телефон последние секунды полета перед крушением.

Как передает Report, эти кадры опубликовал индийский телеканал NDTV.

Видео начинается с изображений пассажиров, спокойно сидящих на своих местах в самолете. Из иллюминаторов видны земля и городские постройки, когда лайнер делает круг перед посадкой. Внезапно раздается взрыв. На последних секундах видео виден сильный пожар, слышны крики людей.

Мобильный телефон, видео с которого опубликовано, был извлечен из-под обломков рухнувшего самолета. Он принадлежал одному из пяти индийских граждан, которые летели этим рейсом.

Напомним, что самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Все они погибли.

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