Пассажир летевшего из США в Китай самолета ранил троих и попытался попасть в кабину пилота

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Один из пассажиров рейса авиакомпании Delta Аir Lines во время полета из американского Сиэтла в Пекин попытался проникнуть в кабину пилота, ранив при этом трех человек, сообщает Report со ссылкой на СNN.

В результате происшествия пострадали два пассажира и один член экипажа. Нарушителя удалось скрутить. Из-за происшествия пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Виновника инцидента передали в аэропорту Сиэтла в руки правоохранительных органов.