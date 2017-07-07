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    Пассажир летевшего из США в Китай самолета ранил троих и попытался попасть в кабину пилота

    Из-за происшествия пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/  Один из пассажиров рейса авиакомпании Delta Аir Lines во время полета из американского Сиэтла  в Пекин попытался проникнуть в кабину пилота, ранив при этом трех человек, сообщает Report со ссылкой на СNN.

    В результате происшествия пострадали два пассажира и один член экипажа. Нарушителя удалось скрутить. Из-за происшествия пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета.

    Виновника инцидента передали в аэропорту Сиэтла в руки правоохранительных органов.

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