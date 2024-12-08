Пассажир авиакомпании Volaris попытался захватить самолет и улететь в США
Пассажир авиакомпании Volaris попытался захватить самолет и улететь в СШАПассажир внутреннего рейса, выполняемого мексиканской авиакомпанией Volaris, попытался захватить самолет и перенаправить его в США.
Пассажир внутреннего рейса, выполняемого мексиканской авиакомпанией Volaris, попытался захватить самолет и перенаправить его в США.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении перевозчика, опубликованном в соцсети Х.
"Volaris сообщает, что сегодня утром на рейсе 3041, который следовал по маршруту Эль-Бахио - Тихуана, пассажир попытался с применением силы перенаправить самолет в США", - отметили в авиакомпании.
"Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами безопасности и в соответствии с протоколом самолет был направлен в аэропорт Гвадалахары, где авиакомпания передала пассажира в распоряжение компетентным органам", - сообщили там.
В авиакомпании добавили, что все пассажиры, экипаж и самолет не пострадали и находятся в безопасности. "Остальным пассажирам была предоставлена возможность продолжить полет до конечного пункта назначения. Volaris сожалеет о неудобствах, вызванных этой ситуацией", - указал перевозчик.
#VolarisInforma Sobre lo ocurrido durante el vuelo 3041 en la ruta Bajío - Tijuana, nuestra tripulación actuó de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos y conforme a protocolo. pic.twitter.com/rYRa8TleTR