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Пашинян заявил о введении в эксплуатацию нового блока Мецаморской АЭС к 2036 году

Пашинян заявил о введении в эксплуатацию нового блока Мецаморской АЭС к 2036 году Армения намерена ввести в строй новый энергоблок Мецаморской АЭС к концу срока службы ныне действующего - в 2036 году.
Другие страны
21 марта 2024 г. 16:36
Пашинян заявил о введении в эксплуатацию нового блока Мецаморской АЭС к 2036 году

Армения намерена ввести в строй новый энергоблок Мецаморской АЭС к концу срока службы ныне действующего - в 2036 году.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая на международном саммите по атомной энергетике в Брюсселе.

Он напомнил, что в декабре 2023 года власти страны приняли решение продлить срок эксплуатации Мецаморской АЭС с 2026 до 2036 года.

"Это продление заложит твердую основу для плавного перехода к новому энергоблоку к концу продленного срока эксплуатации Армянской АЭС, что является нашей конечной целью. В связи с этим Армения привержена тесному сотрудничеству с МАГАТЭ и странами-партнерами для нахождения оптимального решения по замене нынешнего энергоблока", - сказал Пашинян.

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