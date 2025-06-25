Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти

Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти

Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что силовые структуры сорвали попытку захвата власти в стране. Как передает Report, об этом Пашинян написал в Телеграме. Глава правительства заявил, что сотрудники правоохранительных органов пресекли "масштабный и зловещий план криминального олигархического духовенства", направленный на дестабилизацию обстановки в республике и насильственный захват власти. Ранее сегодня стало известно, что Следственный комитет Армении проводит обыски в доме оппозиционного лидера, архиепископа Баграта Галстаняна. Подпишитесь на наш Telegram канал