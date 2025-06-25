Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что силовые структуры сорвали попытку захвата власти в стране.
Как передает Report, об этом Пашинян написал в Телеграме.
Глава правительства заявил, что сотрудники правоохранительных органов пресекли "масштабный и зловещий план криминального олигархического духовенства", направленный на дестабилизацию обстановки в республике и насильственный захват власти.
Ранее сегодня стало известно, что Следственный комитет Армении проводит обыски в доме оппозиционного лидера, архиепископа Баграта Галстаняна.