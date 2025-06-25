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Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти

Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти
Другие страны
25 июня 2025 г. 10:24
Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что силовые структуры сорвали попытку захвата власти в стране.

Как передает Report, об этом Пашинян написал в Телеграме.

Глава правительства заявил, что сотрудники правоохранительных органов пресекли "масштабный и зловещий план криминального олигархического духовенства", направленный на дестабилизацию обстановки в республике и насильственный захват власти.

Ранее сегодня стало известно, что Следственный комитет Армении проводит обыски в доме оппозиционного лидера, архиепископа Баграта Галстаняна.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistanda hakimiyyəti ələ keçirmək planı pozulub

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