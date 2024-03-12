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Пашинян: В Ереване рады диалогу между Арменией и Турцией

Пашинян: В Ереване рады диалогу между Арменией и Турцией Ереван приветствует то, что между главами МИД Армении и Турции существует диалог, а спецпредставители двух стран находятся в постоянном контакте.
Другие страны
12 марта 2024 г. 15:17
Пашинян: В Ереване рады диалогу между Арменией и Турцией

Ереван приветствует то, что между главами МИД Армении и Турции существует диалог, а спецпредставители двух стран находятся в постоянном контакте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Странно, что две страны, у которых есть общая граница, не общаются друг с другом. И я рад, что сегодня спецпредставители Армении и Турции находятся в постоянном контакте. Существует диалог между главами МИД двух стран", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции.

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Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan welcomes Armenia-Türkiye dialogue
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: İrəvan Ermənistan və Türkiyə arasında dialoqu alqışlayır

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