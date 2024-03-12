Пашинян: В Ереване рады диалогу между Арменией и Турцией

Ереван приветствует то, что между главами МИД Армении и Турции существует диалог, а спецпредставители двух стран находятся в постоянном контакте.

Ереван приветствует то, что между главами МИД Армении и Турции существует диалог, а спецпредставители двух стран находятся в постоянном контакте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Странно, что две страны, у которых есть общая граница, не общаются друг с другом. И я рад, что сегодня спецпредставители Армении и Турции находятся в постоянном контакте. Существует диалог между главами МИД двух стран", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции.