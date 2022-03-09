Пашинян прибыл с рабочим визитом во Францию

Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Париж.

Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Париж.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

В правительственную делегацию, возглавляемую премьер-министром, входят министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, заместители министра образования, науки, культуры и спорта Араик Хзмалян, Артур Мартиросян.