О нас
Аудио новости

Пашинян прибыл с рабочим визитом во Францию

Пашинян прибыл с рабочим визитом во Францию Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Париж.
Другие страны
9 марта 2022 г. 10:03
Пашинян прибыл с рабочим визитом во Францию
Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Париж.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

В правительственную делегацию, возглавляемую премьер-министром, входят министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, заместители министра образования, науки, культуры и спорта Араик Хзмалян, Артур Мартиросян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pashinyan to attend forum in France
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Fransaya gedib

Другие новости из категории

Kiodo: Япония отказалась поставлять оружие Украине
Kiodo: Япония отказалась поставлять оружие Украине
9 марта 2022 г. 09:55
США перебросят в Польшу комплексы Patriot
США перебросят в Польшу комплексы Patriot
9 марта 2022 г. 08:34
Рейтинг Макрона во Франции вырос до 33% на фоне событий на Украине
Рейтинг Макрона во Франции вырос до 33% на фоне событий на Украине
9 марта 2022 г. 08:23
Минобороны Британии запретило военнослужащим отправляться в Украину
Минобороны Британии запретило военнослужащим отправляться в Украину
9 марта 2022 г. 08:04
В Великобритании смогут задерживать российские самолеты в воздушном пространстве страны
В Великобритании смогут задерживать российские самолеты в воздушном пространстве страны
9 марта 2022 г. 07:37
В Аргентине в результате схода поезда с рельсов пострадали более 20 человек
В Аргентине в результате схода поезда с рельсов пострадали более 20 человек
9 марта 2022 г. 07:25
Саммит ЕС рассмотрит 10-11 марта ситуацию на Украине, оборону и экономику ЕС
Саммит ЕС рассмотрит 10-11 марта ситуацию на Украине, оборону и экономику ЕС
9 марта 2022 г. 07:12
37 стран призвали принять меры против России и Беларуси в большом спорте
37 стран призвали принять меры против России и Беларуси в большом спорте
9 марта 2022 г. 06:59
Си Цзиньпин: Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине
Си Цзиньпин: Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине
9 марта 2022 г. 06:23
Сербия с 10 марта прекратит экспорт муки, кукурузы и растительного масла
Сербия с 10 марта прекратит экспорт муки, кукурузы и растительного масла
9 марта 2022 г. 05:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi