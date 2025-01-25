Пашинян: Нужно понять откуда "геноцид" попал в повестку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил о необходимости повторно изучить вопрос о "геноциде" армян в Османской империи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил о необходимости повторно изучить вопрос о "геноциде" армян в Османской империи.

Как передает Report со армянские СМИ, об этом Пашинян сказал в Цюрихе на встрече с армянской диаспорой Швейцарии.

"Мы должны вернуться и к вопросу истории "геноцида" армян. Мы должны понять, что произошло и почему произошло. И как мы это восприняли, с помощью кого. Как так получилось, что в 1939 году не было повестки "геноцида", а уже в 1950 году он появился в повестке", - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявлял, что этот вопрос искусственно обострялся в советское время, поскольку Турция стала членом НАТО. В 2024 году глава МИД Арарат Мирзоян заявил, что вопрос международного признания "геноцида" армян не является приоритетом для внешней политики Еревана.