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Пашинян и Мишель обсудили в Брюсселе мирный процесс между Баку и Ереваном

Пашинян и Мишель обсудили в Брюсселе мирный процесс между Баку и Ереваном Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели встречу на полях саммита по ядерной энергии в Брюсселе.
Другие страны
21 марта 2024 г. 17:50
Пашинян и Мишель обсудили в Брюсселе мирный процесс между Баку и Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели встречу на полях саммита по ядерной энергии в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространила пресс-служба армянского правительства.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и Евросоюзом.

"Также состоялся обмен мнениями о мирном процессе между Баку и Ереваном, подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых в результате состоявшихся 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе трехсторонних встреч председателя Европейского совета с лидерами Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan və Mişel Brüsseldə Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

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