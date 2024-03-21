Пашинян и Мишель обсудили в Брюсселе мирный процесс между Баку и Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели встречу на полях саммита по ядерной энергии в Брюсселе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели встречу на полях саммита по ядерной энергии в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространила пресс-служба армянского правительства.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и Евросоюзом.

"Также состоялся обмен мнениями о мирном процессе между Баку и Ереваном, подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых в результате состоявшихся 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе трехсторонних встреч председателя Европейского совета с лидерами Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.