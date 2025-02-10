О нас

Пашинян и Макрон обсудили переговоры с Баку и двусторонние отношения

Пашинян и Макрон обсудили переговоры с Баку и двусторонние отношения Премьер-министр Армении и президент Франции на встрече в Париже обсудили армяно-азербайджанский переговорный процесс и двусторонние отношения.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 22:43
Пашинян и Макрон обсудили переговоры с Баку и двусторонние отношения

Премьер-министр Армении и президент Франции на встрече в Париже обсудили армяно-азербайджанский переговорный процесс и двусторонние отношения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Армянский премьер заявил, что Ереван по-прежнему привержен "мирной повестке" и разблокировке коммуникаций в регионе в рамках предложенного армянскими властями "Перекрестка мира".

В контексте двусторонних отношений обсуждалось сотрудничество в сфере энергетики, дорожного строительства, образования, туризма, модернизации инфраструктур.

Отметим, что Пашинян находится с рабочим визитом во Франции, где намерен принять участие в Саммите по действиям в области искусственного интеллекта (Sommet pour l'action sur l'Intelligence Artificielle).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paşinyan və Makron Bakı-İrəvan danışıqlarını müzakirə ediblər

Экслюзивные новости

Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi