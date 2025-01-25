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Пашинян хочет добиться от церкви прозрачной экономической деятельности

Пашинян хочет добиться от церкви прозрачной экономической деятельности Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Швейцарии заявил, что считает проблемой вопрос непрозрачности экономической деятельности Армянской апостольской церкви.
Другие страны
25 января 2025 г. 11:25
Пашинян хочет добиться от церкви прозрачной экономической деятельности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Швейцарии заявил, что считает проблемой вопрос непрозрачности экономической деятельности Армянской апостольской церкви.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Один из представителей диаспоры спросил, какие проблемы есть между правительством и церковью. Я ему сказал, что, по-моему, церковь должна быть прозрачной. Все ждут прозрачности от правительства, с кем мы обедали, с кем поздоровались. И мы согласны с этим требованием, а почему церковь должна быть непрозрачной?", - задался вопросом глава армянского кабмина.

По словам Пашиняна, если в государстве кто-то что-то продает, платит налоги, а "почему церковь не платит, когда продает свечи?". "Но мы не собираемся эти деньги отправить в бюджет, мы все до последней копейки вернем церкви", - добавил он.

Пашинян также заверил, что он не преследует цель сменить католикоса всех армян Гарегина II, "поскольку деятельность церкви отделена от государства".

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