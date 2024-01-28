Пашинян: Армении необходимо диверсифицировать отношения в сфере обороны

Армения нуждается в диверсификации отношений в сфере обороны и движется в этом направлении.

Армения нуждается в диверсификации отношений в сфере обороны и движется в этом направлении.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

По его словам, глубоко укоренившиеся представления об обороне и системах безопасности привели к трагическим последствиям.

"Для Армении нет иного варианта, как диверсифицировать оборонные отношения. И мы идем по этому пути. Пути приобретения современного вооружения. Мы заключили многомиллиардные договоры на закупку вооружений", - сказал Пашинян.

Отметим, что основную часть вооружения Армения закупает у РФ.