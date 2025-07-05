Пашинян: Армении необходима новая конституция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня конституции повторил свою позицию — стране необходима новая конституция.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня конституции повторил свою позицию — стране необходима новая конституция.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на торжественном мероприятии по случаю 30-летия принятия Конституции.

"Армения нуждается в новой конституции, утвержденной народным голосованием. Конституции, которую народ будет считать родной. Тем правилом жизни, которое создал народ для жизни в своем отечестве-государстве", - заявил он

Пашинян отметил, что правовой порядок, установленный в Армении за последние 35 лет, народ продолжает воспринимать как нечто принятое без его участия.

По его словам, Армении нужна новая конституция, которая должна иметь конкретную цель, отражающую реальность, в которой существует страна сегодня. А реальность, по его убеждению, такова, что в отличие от прошлых тысячелетий, сейчас граждане считают родину и государство единым.

"Наше послание должно быть очень четким, и предметным выражением этого послания должна быть новая конституция, принятая по свободному волеизъявлению народа Армении", - заключил он.

Ранее министр юстиции Армении Србуи Галян заявила, что новый текст конституции может быть готов в течение 10 месяцев, однако сроки зависят от хода обсуждений. Она добавила, что первое за долгое время заседание Совета по конституционной реформе состоится через две недели.