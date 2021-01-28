ПАСЕ разрешила российской делегации принять участие в сессии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о полномочиях российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о полномочиях российской делегации.

Как сообщает французское бюро Report., согласно документу, российская делегация может принять участие в зимней сессии организации.

Резолюция была принята на основе доклада, подготовленного австрийским депутатом Стефаном Шеннаком.

Документ рекомендует продолжить диалог между Россией и ПАСЕ с целью улучшения прав человека и других вопросов. Российская Федерация призвана принять основательные меры в целях реализации данных ей рекомендаций.

Напомним, что полномочия российской делегации для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не были утверждены.