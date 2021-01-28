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ПАСЕ разрешила российской делегации принять участие в сессии

ПАСЕ разрешила российской делегации принять участие в сессии Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о полномочиях российской делегации
Другие страны
28 января 2021 г. 14:22
ПАСЕ разрешила российской делегации принять участие в сессии
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о полномочиях российской делегации.

Как сообщает французское бюро Report., согласно документу, российская делегация может принять участие в зимней сессии организации.

Резолюция была принята на основе доклада, подготовленного австрийским депутатом Стефаном Шеннаком.

Документ рекомендует продолжить диалог между Россией и ПАСЕ с целью улучшения прав человека и других вопросов. Российская Федерация призвана принять основательные меры в целях реализации данных ей рекомендаций.

Напомним, что полномочия российской делегации для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не были утверждены.

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Версия на английском языке PACE allows Russian delegation to attend session
Версия на азербайджанском языке AŞPA Rusiya nümayəndə heyətinin sessiyada iştirakına icazə verdi

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