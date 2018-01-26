ПАСЕ приняла резолюцию, подготовленную на основе отчета депутата Милли Меджлиса

Страсбур. 26 января. REPORT.AZ/ В рамках зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы была принята резолюция под названием "Защита детей, пострадавших от военных конфликтов".

Как передает западноевропейское бюро Report, резолюция была принята на основе отчета, подготовленного депутатом Милли Меджлиса, члена делегации Азербайджана в ПАСЕ, председателя подкомитета по Европейской социальной хартии комитета Ассамблеи по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию Севиндж Фаталиевой.

В резолюции отмечено, что во время военных конфликтов дети относятся к чувствительной группе, которые подвержены насилию и смерти, их принуждают участвовать военных конфликтах.

В резолюции рекомендуется усиление социальной помощи, программ улучшения социальных возможностей детей и семей, а также механизмов поддержки детей как в странах, переживающих конфликт, так и в странах, которые приняли этих детей.

За принятие резолюции проголосовало 39 человек, двое высказались против нее.